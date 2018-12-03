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  2. Güncel
  3. 03 Aralık 2018 12:01

Paraşütçü elektrik direğinde asılı kaldı

Kayseri'de, Ali Dağı'ndan paraşütle atlayan kişi, elektrik direğine asılı kaldı.

Paraşütçü elektrik direğinde asılı kaldı
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Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'ndan paraşütle atlayan ve iniş esnasında elektrik direğinde asılı kalan kişi, elektrik şirketi ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, yamaç paraşütüyle Ali Dağı'ndan atlayan Kaan Atasever, yaşadığı bir sorun nedeniyle iniş alanını ıskaladı.

Paraşütü, iniş alanı yakınında dağ yolu üzerinde bulunan aydınlanma direğine takılan Atasever, burada asılı kaldı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ (KCETAŞ) yetkilileri ve itfaiye ekipleri, Atasever'i asılı kaldığı yerden kurtardı.

Atasever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KCETAŞ'ın sosyal medya hesabından, "Kazara aydınlatma direğimize iniş yapan paraşütçü vatandaşımıza itfaiye ve arıza ekiplerimiz, anında müdahale ederek sağlıklı bir şekilde paraşütçünün inmesine yardımcı olmuştur. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." açıklaması yapıldı.

AA

paraşüt , elektrik
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