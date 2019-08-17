Pelikancıların hedefinde hangi bakan ve bürokratlar var ?

Kamuoyunun ilk olarak 1 Mayıs 2016'da adını duyduğu Pelikan grubu, o dönem Başbakan olan Ahmet Davutoğlu'nu yerden yere vuran Pelikan Bildirisi yayımlamıştı. Pelikan Darbesi olarak anılan sürecin sonu, bildirinin yayımlanmasından günler sonra Davutoğlu'nun istifasına kadar gitmişti.

AK Parti içinde ayrı bir grup oluşturan Pelikancılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a verdikleri destekle biliniyor. Bunun yan ısıra Erdoğan’a yakın bakan ve millevekillerinin bazıları da Pelikancılara karşı duruş sergiliyor. Bu isimlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AK Parti Ankara Eski Milletvekili Aydın Ünal geliyor. Ünal son olarak “FETÖ ve PKK’dan daha tehlikeli, içerdeki sinsi ur, partiyi zehirleyen Pelikan Örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmelidir” sözleriyle gündeme gelmişti.

Aydın Ünal’ın bu çıkışından yaklaşık üç ay sonra Erdoğan’dan dikkat çeken bir ziyaret gelmişti. Erdoğan, Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global'i (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) ziyaret ederken, yaklaşık 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Pelikancılar, kendilerini hedef alan AK Partili üst düzey isimlere karşı sosyal medyada yeni bir açıklama yaptı.

Pelikancıların sosyal medyadaki hesaplarından biri olarak bilinen “debuffer” adlı Twitter kullanıcısı, “İbrahim Eren, Şenol Kazancı ve Mustafa Varank’ın müşterek kankası Aydın Ünal’ı biraz daha yakından tanıyalım mı?” diyerek bu isimler hakkında mesajlar yayımladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AK Parti Ankara Eski Milletvekili Aydın Ünal, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren arasında yakın “ilişki” olduğu iddiası ortaya atıldı.

Mesajlarda Aydın Ünal’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın olduğu, AK Parti’yi sert sözlerle eleştirdiği ve siyaseten zora soktuğu belirtilip Varank, Kazancı ve Eren gibi isimlerin de Ünal’a destek verdiği öne sürüldü.

DAVUTOĞLUCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Twitter mesajlarını sosyal medyada Pelikancı olarak bilinen hesaplar paylaşırken, Davutoğlucu olduğu bilinen hesaplar ise tepki gösterdi.