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Pes dedirten olay! Evini uyuşturucu serasına çevirmiş!

Pes dedirten olay! Evini uyuşturucu serasına çevirmiş!
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Antalya'da kaldığı evi uyuşturucu serasına çeviren yabancı uyruklu K.A isimli şahıs, polislerin geçekleştirdiği operasyon sonrasında tutuklandı.

Antalya Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müşterek yapılan çalışmalarda Sarısu Mahallesinde bulunan bir ikamette yabancı uyruklu K.A.' nın uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşıldı.

SERAYA ÇEVİRMİŞ

Eve yapılan operasyonda 6 adet çadır, 22 adet hava nemlendirici, 6 adet konvektör, 6 adet klima, 3 adet ısı ölçer, 8 adet bitki yetiştirme lambası, 4 adet hassas terazi, yaklaşık 1 kilogram keten tohumu, - 140 kök kenevir ve 8 paket halinde esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli K.A., “Uyuşturucu Madde İmalatı, Ticareti ve Bulundurma” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Etiketler uyuşturucu sera
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