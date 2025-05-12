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Petrol uçuşa geçti; benzin ve motorine zam geliyor

Petrol uçuşa geçti; benzin ve motorine zam geliyor
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ABD ve Çin'in gümrük vergilerinde anlaşma sağlaması sonrası brent petrol yükselişe geçti. Petroldeki yükseliş nedeniyle benzin ve motorine zam bekleniyor.

ABD ile Çin, karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldı. Yapılan anlaşmaya göre, ABD gümrük vergilerini yüzde 30'a, Çin ise yüzde 10'a düşürecek. Bu gelişmeyle birlikte brent petrol yönünü yeniden yukarı çevirdi. Yüzde 3'ün üzerinde yükseliş kaydeden brent petrol 66 dolara yaklaştı. 

Petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor. 

NTV’nin aktardığına göre, 14 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,5 TL, 15 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine ise 1,3 TL zam gelmesi bekleniyor.

Zam sonrası İstanbul'da benzinin fiyatı 46 lira 79 kuruş, Ankara'da 47 lira 42 kuruş, İzmir'de ise 47 lira 76 kuruşa yükselecek. 

İşte 12 Mayıs Pazartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,92 TL
Motorin fiyatı: 45,03 TL 
LPG fiyatı: 27,65 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,29 TL
Motorin fiyatı: 44,22 TL 
LPG fiyatı: 27,74 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,26 TL 
Motorin fiyatı: 45,37 TL
LPG fiyatı: 27,70 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,06 TL
Motorin fiyatı: 43,14 TL
LPG fiyatı: 28,19 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,24 TL
Motorin fiyatı:  46,39 TL
LPG fiyatı: 27,30 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,11 TL
Motorin fiyatı: 45,28 TL
LPG fiyatı: 27,09 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,67 TL
Motorin fiyatı: 45,78 TL
LPG fiyatı: 26,81 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,89 TL
Motorin fiyatı: 46,00 TL
LPG fiyatı: 26,88 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,01 TL 
Motorin fiyatı: 46,10 TL
LPG fiyatı: 28,23 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,34 TL 
Motorin fiyatı: 45,45 TL
LPG fiyatı: 27,53 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  46,70 TL 
Motorin fiyatı: 45,83 TL
LPG fiyatı: 28,43 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,67 TL
Motorin fiyatı: 45,78 TL
LPG fiyatı: 27,30 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,72 TL 
Motorin fiyatı: 45,80 TL
LPG fiyatı: 28 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,71 TL 
Motorin fiyatı: 45,80 TL
LPG fiyatı: 27,62 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,36 TL 
Motorin fiyatı: 46,44 TL
LPG fiyatı: 28,61 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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Etiketler akaryakıt benzin motorin zam brent petrol
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