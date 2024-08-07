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Piyasalar karıştı: Dolar, Euro ve altında baş döndüren hareket

Piyasalar karıştı: Dolar, Euro ve altında baş döndüren hareket
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Yeni haftaya sert düşüşlerle başlayan küresel piyasalarda dalgalanma devam ederken, Türk Lirası döviz karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından yeni haftada tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi 51 puanı aşarak 4 yılın zirvesini gördü. 

Pazartesi günü resesyon endişeleriyle varlık fiyatları üzerinde görülen satış baskısının etkileri törpülenirken, bunda önde gelen merkez bankalarının rahatlatıcı açıklamalarının büyük payı bulunuyor.

Analistler, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtti. Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceğini dile getiren analistler, bankanın faizleri acilen indirmesini gerektirecek yeterli kanıt olmadığını kaydetti.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 33,59 TL'den başlayan Dolar 33,52 TL'den, 

36,77 TL'den başlayan Euro 36,66 TL'den, 

42,65 TL'den başlayan Sterlin 42,75 TL'den, 

23,31 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,80 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 33,58 TL'den, Euro 36,79 TL'den, Sterlin 42,67 TL'den, Japon Yeni ise 23,32 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 390 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 397 Dolar'dan, 

2 bin 582 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 584 TL'den, 

4 bin 320 TL'den başlayan Çeyrek altın 4 bin 308 TL'den, 

17 bin 756 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 17 bin 727 TL'den, 

29,16 TL'den başlayan Gümüş ise 29,24 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 390 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 581 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 320 TL'den, Cumhuriyet altını 17 bin 661 TL'den, Gümüş ise 29,17 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni haftaya son yılların en büyük düşüşüyle giren kripto para piyasalarındaki çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 56 bin 19 Dolar'dan başlayan Bitcoin 57 bin 162 Dolar'dan, 

2 bin 460 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 485 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 76,22 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,73 Dolar'dan işlem görüyor.

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