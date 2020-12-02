Piyasalarda hareketlilik: Altın hızlı yükseldi! Dolar ve Euro'da son durum

Koronavirüs aşısı konusunda olumlu gelişmeler yaşansa da yeni vaka sayıları Türkiye, Avrupa ve ABD'de yüksek seyretmeye devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki en az birkaç ay salgının ekonomileri etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

Piyasalarda dövizin yatay seyri sürerken başta altın olmak üzere emtialardaki fiyat artışı dikkat çekti. Dolar 7,82 TL'den, Euro 9,43 TL'den, Sterlin 10,44 TL'den işlem görürken, altının gramı 459 TL seviyesinde. Gümüş 6,08 TL, Bitcoin ise 19 bin 120 dolardan işlem görüyor.

Ons'u 1.825 dolardan fiyatlanan altında, gam altın 454/459, çeyrek altın 737/753, Cumhuriyet altını ise 3.033/3.068 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

EKONOMİ GÜNDEMİNDE NELER VAR ?

Küresel piyasalar, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD başta olmak üzere ekonomiyi destekleme paketlerine yönelik haber akışı ile pozitif bir seyir izliyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış seyri, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatındaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını bildirdi.

Pfizer ve BioNTech'in yanı sıra Moderna da potansiyel aşılarının kullanımı için dün Avrupa İlaç Ajansı'na başvurdu. Avrupa İlaç Ajansı'nın bu ayın ilk yarısında başvuruları karara bağlaması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Senato'da gerçekleştirdiği sunumda, ekonomideki toparlanmanın sürdüğünü ancak iyileşmenin yavaşladığını, halen büyük zorluk ve belirsizlikler bulunduğunu ifade etti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. ÜFE, 2019'un ekim ayına göre ise yüzde 2 geriledi.