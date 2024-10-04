Piyasalardaki düşüş kısa sürdü, Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişte

Orta doğudaki savaşın ve dün açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının gölgesindeki piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirvedeki seyri devam ediyor.

Piyasalar haftanın son işlem gününde de ekonomik verilerin ve orta doğudaki savaşın yansımalarını yaşamaya devam ediyor. Türk Lirası karşısında zirvede. Dün açıklanan Eylül ayı enflasyon verileri sonrasında altın fiyatlarında dikkat çeken bir geri çekilme gözlemlenmişti. Bu geri çekilme sınırlı kaldı ve hem döviz hem de değerli metaller yine Türk Lirası karşısında zirvede...

Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %49,38, aylık %2,97, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %33,09 arttı, aylık %1,37 artmıştı.

Bu verilere göre TÜFE'de 12 aylık ortalama %63,47, Yİ-ÜFE'de ise 12 aylık ortalama %44,81 artış gösterdi.

ENAG enflasyonu

Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı enflasyon rakamları ise yine TÜİK'in açıkladığı enflasyondan farklıydı.

ENAG'ın açıkladığı enflasyon rakamlarına göre;

- Eylül 2024 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda %5,34 arttı.

- Eylül 2024 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi yıllık bazda %88,63 arttı.

ABD'de istihdam eylülde beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, eylül ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam eylülde 254 bin kişi arttı.

Altı ayın en güçlü artışını kaydederek piyasa beklentilerini aşan tarım dışı istihdam verisinin 147 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, gıda hizmetleri ve içme yerleri, sağlık hizmetleri, kamu, sosyal yardım ve inşaat sektörlerinde artış eğilimini sürdürdü.

Tarım dışı istihdama ilişkin temmuz ve ağustos ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış temmuz ayı için 89 binden 144 bine, ağustos ayı için 142 binden 159 bine çıkarıldı.

İşsizlik oranı beklentilerin altına indi

ABD'de işsizlik oranı, eylülde 0,1 puan azalışla yüzde 4,1'e geriledi.

Üç ayın en düşük seviyesine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik oranının bu dönemde ağustos ayında olduğu gibi yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, eylülde 281 bin kişi azalarak 6 milyon 834 bine düştü. İş gücüne katılım oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 62,7 seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,2'ye gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 35,36 dolara yükseldi.

Piyasa beklentileri, ortalama saatlik kazancın söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç, ağustosta yüzde 0,5 artmıştı.

Peki haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum nasıl ?

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 34,23 TL'den başlayan Dolar 34,25 TL'den,

37,79 TL'den başlayan Euro 37,61 TL'den,

45,01 TL'den başlayan İngiliz Sterlini 44,87 TL'den,

23,47 TL'den başlayan Japon Yeni ise 23,08 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 34,16 TL'den, Euro 37,75 TL'den, İngiliz Sterlini 44,92 TL'den, Japon Yeni ise 23,37 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 667 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 650 Dolar'dan,

2 bin 935 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 918 TL'den,

4 bin 994 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 14 TL'den,

20 bin 554 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 20 bin 627 TL'den,

35,49 TL'den başlayan Gümüş ise 35,22 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 651 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 910 TL'den, Çeyrek altın 4 bin 994 TL'den, Cumhuriyet altını 20 bin 554 TL'den, Gümüş ise 34,90 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasasında ise ABD Başkanlık seçimleri öncesindeki hareketlilik devam ediyor.

Güne 61 bin 208 Dolar'dan başlayan Bitcoin 61 bin 668 Dolar'dan,

2 bin 381 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 2 bin 383 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,37 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,07 Dolar'dan işlem görüyor.