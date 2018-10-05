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  3. 05 Ekim 2018 08:19

PKK yandaşlarına şafak baskını

Adana'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

PKK yandaşlarına şafak baskını
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti terör örgüt PKK’ya yönelik operasyon düzenledi. Özel harekatında desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Özel Harekat Timleri koçbaşı ve levye ile kapıları kırarak içeri girdi. Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonda dijital malzemelere ve şahısların cep telefonlarına el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıları sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’yı övücü paylaşımlar yaptığı öğrenildi.



İHA

sosyal medya , şafak operasyonu , polis , adana
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