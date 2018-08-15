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  3. 15 Ağustos 2018 07:18

PKK'dan şifreli talimat

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Terör örgütüne yakın internet sitelerindeki haberlerin arasında gizlenen şifreli mesajlarla talimat aldıkları ortaya çıktı.

PKK'dan şifreli talimat
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Adana polisi terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Şok baskında 4'ü 18 yaşından küçük 12 kişi gözaltına alınırken, teröristlerin talimatı örgüte yakın internet sitelerindeki haberlerin arasına gizlenen şifreli mesajlar aracılığıyla aldıkları ortaya çıktı.

Terör örgütünün 15 Ağustos 1984'te ilk kez saldırılarına başladığı tarihin yıldönümü öncesi yapılan operasyonda zanlıların, söz konusu sokak eylemleri için talimatı örgüte yakın internet sitelerindeki haberlerin arasına gizlenen şifreli mesajlar aracılığıyla aldıkları ortaya çıktı. Arama yapılan adreslerden çok sayıda örgütsel doküman ve dijital verilerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Diğer taraftan Van'da 15, Konya'da 5, İzmir'de 9 terörist eylem hazırlığında yakalandı. 

Sabah

talimat , terör örgütü , pkk
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