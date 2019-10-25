PKK'lı Mazlum Kobani hakkında yeni detaylar...

PKK’lı terörist Mazlum Kobani'nin ABD Başkanı Donald Trump’la görüşme ihtimali Ankara’yı harekete geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "General Mazlum" diye hitap ettiği Ferhat Abdi Şahin isimli PKK'lı Kobani'ye "Yakında sizi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Washington’a bir nota vererek terörist Şahin’in ülkeye kabul edilmemesini, ABD topraklarına girmesi durumunda ise tutuklanarak Türkiye’ye vermesi istendi.

Notada, bu ziyaretin Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vereceği belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise Şahin’in İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığını söyledi.

Kırmızı bülten 2015’teki mahkeme kararına dayanıyor

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın haberine göre; İnterpolün internet sitesinde Şahin’in ismi kırmızı bültenle arananlar listesinde bulunmuyor ama Adalet Bakanlığı yetkilileri Independent Türkçe’ye kırmızı bülteni İnterpol’den de teyit ettirdiklerini söyledi.

Kırmızı bülten, Şahin’e 2015’de Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında verilen bir mahkeme kararına istinaden çıkarıldı.

Şahin hakkında 2011'den bu yana ceza davası olduğu da belirtildi.

"Duran Kalkan'la birlikte PKK'nın üst düzey üyesi"

Kırmızı bültende Şahin için "Duran Kalkan'la birlikte silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın üst düzey bir üyesi" ifadesi yer aldı.

Toplamda 3 sayfadan oluşan bu bültende Şahin’in PKK geçmişi de detaylı olarak yer aldı.

2010’dan bu yana hakkındaki ifadeler

Şahin hakkındaki ilk ifade 9 Eylül 2010 günü Nadir Cücük, kayıtlara Fatih Özden diye geçen bir şüpheliyi fotoğrafından teşhis etti.

Cücük ifadesinde, şüphelinin kod adının “Şahin” olduğunu ve Suriye'ye kayıtlı bulunduğunu söyleyerek, Hakkari ve Şırnak kırsalında PKK adına faaliyetlerde bulunduğunu, Kuzey Irak’taki PKK kamplarında da görev aldığını belirtti.

Diğer bir ifade arşivlere 2012 yılında girdi.

Turan Torkoz isimli bir PKK şüphelisi, Suriye vatandaşı olan ve "Şahin Cilo" kod adını kullanan Ferhat Abdi’nin, PKK’nın silahlı eylemlerini organize eden HPG'nin üst düzey bir üyesi olduğunu söyledi.

Şahin hakkındaki bir diğer iddia da Suriye’ye geçmeden önce PKK’nın “Özel Kuvvetler Sorumlusu” olduğu yönündeydi.

Feyzullah Tunç’un 2012 tarihli ifadesine göre ise Şahin, PKK'nın Suriye'deki siyasi yapılanması PYD’den sorumluydu.

Şahin Cilo hakkındaki istihbarat notları

İnterpol’ün kırmızı bülteninde, Şahin hakkında Türkiye istihbaratının notları da yer aldı.

Şahin hakkındaki MİT notlarının bir kısmı şöyle:

1990 yılında PKK/KCK silahlı terör örgütüne katıldı. 1999 yılında, PKK / KCK silahlı terör örgütünün Avrupa sorumlusuydu.

2004 yılında, PKK / KCK silahlı terör örgütü icra komitesine seçildi.

2008 yılında şiddet eylemlerini organize eden HPG'nin sorumlusu oldu.

2011’de PKK / KCK mali sorumlusu oldu.

2013 yılında, YPG'nin Özel Kuvvetler komutanıydı. 2018 yılından bu yana PKK adına Suriye’den sorumlu oldu.

Kırmızı bültende, PKK'nın üst düzey kadrosunda bulunan tüm yöneticilerin isimleri de yer aldı.

"Öcalan'ın evlatlığı" birden fazla isim kullanıyor

Kamuoyunun “Şahin Cilo” olarak bildiği, ABD Başkanı Donald Trump’ın ise “General Mazlum” olarak hitap ettiği PKK yöneticisi şimdiye kadar Mustafa Abdi bin Halil, Ferhat Abdi Şahin, Mazlum Kobani, Mazlum Abdi gibi isimleri kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında varılan ve YPG’nin Türkiye-Suriye sınırından 30 km güneye çekilmesini hüküm altına alan Soçi mutabakatının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Şahin’le tekelonferans yöntemiyle görüşmüş bu görüşmeye ilişkin kayıtlar basına servis edilmişti.

Şahin Cilo'nun, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Şam'da bulunduğu süreçte en yakınındaki birkaç kişiden biri olduğu ve Öcalan'ın Cilo'yu "manevi oğlu" olarak gördüğü biliniyor.