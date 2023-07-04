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PKK'lı terörist Türkiye'ye girmek üzereyken yakalandı

PKK'lı terörist Türkiye'ye girmek üzereyken yakalandı
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Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışan PKK/PYD silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren terörist Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Güvenlik güçleri, bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat aldı. Alınan istihbaratın ardından sınır hattındaki önlemler artırıldı.

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

Etiketler PKK'lı terörist terörist sınırda yakalandı sınırda yakalandı Suriye sınırı
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