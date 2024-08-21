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PKK'nın Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakalandı

PKK'nın Finlandiya sorumlusu İstanbul'da yakalandı
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Terör örgütü PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasının sözde sorumlusu Mehnaz Omar, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren "Naze Ad" kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari'yi İstanbul'da yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Omari'nin, Finlandiya'da terör örgütü PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağladığı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ettiği öğrenilen PKK/KCK'lı Omari, MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.

Omari'nin yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldığı öğrenildi.

Operasyonun detaylarına ulaşıldı

Yapılanmada sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren Mehnaz Omari'nin, PKK'nın İran uzantısı PJAK mensubu olduğu belirlendi.

Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ettiği öğrenilen PKK/KCK'lı Omari'nin, örgütün kontrolündeki haber portallarında 8 Ocak 2017'de yayınlanan bir haberde "Finlandiya'da gerçekleştirilen anma etkinliğinde konuşma yapan KJAR sözcüsü Naze Viyan" olarak adının geçtiği ortaya çıkarıldı.

Çeşitli sosyal medya hesaplarında örgütsel eylem ve etkinliklerde yer aldığına dair fotoğrafları da tespit edilen terörist Omari, 15 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmaya çalışırken MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler PKK KCK istanbul Finlandiya mit Emniyet
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