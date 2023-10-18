PKK'nın kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar (54), İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT'in birlikte yürüttüğü PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarda, örgütün Norveç kadın yapılanması sorumlularından olduğu, örgüt adına para toplayıp, bu paraları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki PKK/KCK mensuplarına ulaştırdığı, her yıl Türkiye'ye akraba ziyaretlerinin yanı sıra, örgüte yakın ailelerle görüşerek, devletin halka yaptığı sözde zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç'e götürmek amacıyla geldiği tespit edilen Şirin Tokpınar'ın İstanbul havalimanından İsveç'e gideceği belirlendi. 12 Ekim tarihinde Şırnak'tan İstanbul'a gelen Tokpınar'ın yine aynı gün İsveç Göteborg uçuşlarına rezervasyon yaptırdığını belirleyen ekipler, havalimanına gelen Tokpınar'ı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tokpınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA