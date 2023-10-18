  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. PKK'nın kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı

PKK'nın kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı

PKK'nın kadın yapılanması sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Güncelleme:

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar (54), İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT'in birlikte yürüttüğü PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarda,  örgütün Norveç kadın yapılanması sorumlularından olduğu, örgüt adına para toplayıp, bu paraları Almanya üzerinden Kuzey Irak'taki PKK/KCK mensuplarına ulaştırdığı, her yıl Türkiye'ye akraba ziyaretlerinin yanı sıra, örgüte yakın ailelerle görüşerek, devletin halka yaptığı sözde zulmü araştırmak ve rapor haline getirip Norveç'e götürmek amacıyla geldiği tespit edilen Şirin Tokpınar'ın İstanbul havalimanından İsveç'e gideceği belirlendi. 12 Ekim tarihinde Şırnak'tan İstanbul'a gelen Tokpınar'ın yine aynı gün İsveç Göteborg uçuşlarına rezervasyon yaptırdığını belirleyen ekipler, havalimanına gelen Tokpınar'ı gözaltına aldı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tokpınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Etiketler pkk norveç terör örgütü kadın yapılanması
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5 değil, 10 değil! Gazze'deki sağlık tesisleri 51 kez vuruldu!
İzmir'de korkutan deprem
Bir dizi daha reytinglere yenik düştü
Elinde altın olanlar dikkat! Yükseliş sürecek mi?
Türkiye'den milli yas kararı
İstanbul trafiğinde baltalı maganda dehşeti
Deprem öncesi binlerce kişinin yaşadığı koca mahalle tarlaya döndü
Türk asıllı sosyal medya ünlüsü İsrail ordusuna katıldı
Gazze'nin öncesi ve sonrası... Yıkım havadan görüntülendi
İsrail'e giden Biden'den skandal açıklama