PKK'ya darbe ! O teröristin kimliği belirlendi

İçişleri Bakanlığı Bitlis'te düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: !İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16 Haziran 2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez İlçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir.



Ayrıca bugün Bitlis-Merkez ilc¸e Yenice ko¨yu¨ kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ”S¸ehit J.Onb. Hakan IS¸IK 2019-60 Operasyonu” kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."