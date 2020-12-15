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  3. 15 Aralık 2020 10:07

PKK'ya silah temin eden Suriyeli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya silah ve mühimmat sağladığı tespit edilen Suriye uyruklu bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

PKK'ya silah temin eden Suriyeli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir şahsın, örgüte silah/mühimmat sağladığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şahıs, Mardin/Artuklu’daki ikametinde gözaltına alındı." denildi.

İHA

pkk , terörist , suriyeli
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