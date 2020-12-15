PKK'ya silah temin eden Suriyeli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir şahsın, örgüte silah/mühimmat sağladığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şahıs, Mardin/Artuklu’daki ikametinde gözaltına alındı." denildi.