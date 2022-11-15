PKK/YPG'ye ağır darbe: 10 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesinde dün 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği operasyonda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 10’a çıktı. Mehmetçik, teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edecek!" denildi.
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