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14 yaşındaki çocuk, avukat babasını uykusunda öldürdü

14 yaşındaki çocuk, avukat babasını uykusunda öldürdü
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İstanbul Sancaktepe'de oturan avukat F.G.K., 14 yaşındaki oğlu tarafından 20 bıçak darbesiyle öldürüldü. Çocuğun, babasının kendisine çok fazla karıştığı için öldürdüğü iddia edildi.

Olay saat 07:00 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi mahallesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre Avukat F.G.K.'nin eşi, araçla oğlu 14 yaşındaki K.K.'yi okula götürmek için siteden çıktı. Telefonunu unuttuğunu söyleyen K.K. eve geri döndü. Eve giren 14 yaşındaki çocuk, odasında uyuyan babasını 20 yerinden bıçakladı. Baba K. aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanırken, çocuk annesinin yanına koşarak evde yabancı birisinin olduğunu söyledi. Annesi eve gittiğinde, eşinin kanlar içerisindeki halini gördü. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalenin ardından F.G.K.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sitenin etrafında önlem aldı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemelerinin ardından F.G.K.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Avukat F.G.K.'nin, geçtiğimiz milletvekili seçimlerinde CHP'den 1. Bölge İstanbul Aday Adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler sancaktepe babasını öldürdü
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