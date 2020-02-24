''17/25 Aralık tapeleri gerçek! Şimdi Erdoğan düşünsün!''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı tazminat davasında mahkemeye sunduğu ve “sıfırlama tapeleri”nin delil olarak gösterildiği cevap dilekçesi nedeniyle hakim karşısına çıktı.

Savunma yapan Çelik, "Benimle ilgili iddia sıfırlama tapelerini dosyaya koymak. Tapeler montaj diyorlar. Bu sıfırlama tapeleri doğru mudur değil midir? Doğruysa ben suç işlemiş olur muyum? Mahkemeniz tarafından bilirkişi tarafından inceletilmesini istiyorum" dedi. Çelik ardından 'sıfırlama tapelerinin' gerçek olduğuna ilişkin bir bilirkişi raporunu mahkemeye sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17-25 Aralık operasyonlarını kastederek “ülkenin her tarafını peşkeş çektiniz” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya sunduğu cevap dilekçesinde, CHP liderinin sözlerinin dayanağı olan olguları ispatlayacaklarını ve buna ilişkin delil sunacaklarını söyledi. Çelik daha sonra mahkemeye 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıkan ve 'FETÖ' tarafından montajlandığı iddia edilen tapeleri delil olarak sundu ve ardından dava açıldı.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Celal Çelik avukatları, İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP İstanbul İl Başkanı Cana Kaftancıoğolu, CHP milletvekili Ali Şeker, Erdoğan Toprak ve birçok CHP' li siyasetçi katıldı.

'MÜVEKKİLİN HAKLARINI SAVUNMAK SUÇ MU?'

Savunmasını yapan Celal Çelik mahkeme heyetinden iddianameye ilişkin bir açıklama beklediğini belirterek iddianamede suçlarla ilgili bir bağ kurulmadığını söyledi. Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Bu davanın savunmayı baskılamaya yönelik olarak olduğunu söylemek istiyorum. Savcı hangi gerekçe ile bu davayı açtı anlamadm. Dünyanın hiçbir yerinde böylesi bir dava açılamaz. Bir avukattan müvekkilini savunmaması beklenemez. Karşı tarafta Erdoğan varsa iyi düşünün ve 'Erdoğan asla ve asla yanılmaz, söylediği herşey doğrudur. Benim müvekkilimin söylediği hiçbirsey doğru değildir. Dava kabul edilsin' demem isteniyor. Erdoğan tarafından bana açılmış iki dava var. Genel başkanımız Erdoğan'a 'seni eleştireceğim' diyor. İktidar partisinin genel başkanını eleştirme hakkına sahip. Erdoğan sıfırlama tapelerinin montaj olduğunu söyledi. Bende müvekkilimin doğru söylediğini ispatlamaya çalıştım. Tapeleri de dosyaya koyduk. Müvekkilimin haklarını savunmak ne zamandan beri suç"dedi.

'TAPELER GERÇEK'

Mahkemeler önünde sıfatların bir önemi olmadığını dile getiren Çelik, "Erdoğan vatandaş olarak beni dava etmiş. 'Cumhurbaşkanına hakaret' maddesi AYM'ye aykırıdır. Benimle ilgili iddia sıfırlama tapelerini dosyaya koymak. Tapeler montaj değil diyorlar. Bu sıfırlama tapeleri doğru mudur değil midir? Doğruysa ben suç işlemiş olur muyum? Mahkemeniz tarafından bilirkişi tarafından alındı incelenmesini istiyorum. Rapor talep ediyorum. İddianamede geçen 7 tape var. Tapelerin gerçek olduğuna dair elimdeki raporu mahkemenize sunuyorum. Bu tapelerin gerçek olduğu sabit" diye konuştu.

Ardından avukatlar söz alarak savunmanın baskı altına alındığını müvekkilleri Çelik' in derhal beraat edilmesi talep ettiler.

'SANIK VE MÜVEKKİLLERİ AYNAYA BAKSIN'

Karşı tarafın avukatı ise söz alarak yaptığı açıklamada, “Sanık savunmadan ziyade şov yapmıştır. Sanık FETÖ' nün 17/25 Aralık' ta yaptığı şeyleri savunmuştur. FETÖ' nün siyasi ayağı için sanık ve müvekkillerinin aynaya bakması lazım. FETÖ' nün ipine sımsıkı sarılmıştır. Sanığın savunmalarının reddini müvekkillerinin taleplerinin reddini talep ediyoruz" dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU TALEBİ REDDEDİLDİ

Savcı bilirkişi raporu alınması yönündeki talebinin reddini talep etti. Mahkeme heyeti Meclis Araştırma Komisyonu'nda 17/25 Aralık olarak bilinen ve o dönemki bakanlarla ilgili süreçte alınan raporda var olduğu bilinen ATK ihtisas kurulu raporunun bu aşamada istenilmesine yer olmadığına karar vererek duruşmayı 24 Nisan' a erteledi. Duruşmanın ardından açıklama yapan Celal Çelik yurdışında uluslararası bir heyetten aldığı 'sıfırlama tapeleri' raporunu dağıttı.

