3 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te
HDP ve Türkiye İşçi Partisi'nden 3 vekilin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, TBMM'ye sunuldu.
HDP İstanbul milletvekilleri Hüda Kaya ve Musa Piroğlu ile TİP Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a sevk edildi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol