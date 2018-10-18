Adalet Bakanı Gül'den yeni af açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili "Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor" ifadelerini kullandı.

İşte Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

"29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapacağız" dedi.

"(Kaşıkçı soruşturması) Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor."

"(Kaşıkçı soruşturması) Titizlikle, derinleştirilerek her aşamasıyla soruşturma yapılıyor. En kısa sürede neticelenmesini bekliyoruz"

"(Kaşıkçı'nın kaybolması) Soruşturmayı Adalet Bakanlığı değil, savcılık yürütüyor. Tüm bunlarla ilgili konuşulanların ötesinde ne olduğunu savcılık makamı takdir edecektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hukukun gereği neyse, uluslararası hukukun gereği neyse yapacaktır."





"(Brunson kararı) Türk yargısı kararını baskıyla, herhangi bir şekilde talimatla vermiş değildir."

"(Brunson kararı) Adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştır. Bu kişi beraat etmedi, mahkeme mahkumiyet kararı verdi."

"(ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı) Bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerin ötesi teferruattır. Bizim için çok anlamlı, değerli bir konu değil."

"(Af teklifi) Temel hassasiyetimiz toplumun hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan siyasettir."

"(CHP’nin İş Bankası hisseleri) Bu anlamda bir çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir."

"(CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri) Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, CHP'ye Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmediği için dava açmıştı. Atatürk'ün vasiyeti her iki kuruma bu hisselerin geçmesi, ayakta kalmaları, güçlenmelerine yönelik vasiyettir."

"FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır."

"(Yerel seçimler) Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade etmektedir. O bölgede de tüm Türkiye'de de, AK Parti bir Türkiye partisidir, en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. "

"DEAŞ'la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve hükümlü var."