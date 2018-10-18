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  4. 18 Ekim 2018 10:57

Adalet Bakanı Gül'den yeni af açıklaması

Adalet Bakanı Gül, canlı yayında hem gündemdeki af yasa tasarısı hem de kayıp Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül'den yeni af açıklaması
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, Kaşıkçı soruşturmasıyla ilgili "Bu süreci Türkiye çok dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor" ifadelerini kullandı.

İşte Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

Gül'ün açıklamalarından satırbaşları;

"29 Aralık'ta 1600 hakim savcı alımı için sınav yapacağız" dedi.

"(Kaşıkçı soruşturması) Bu süreci Türkiye çok  dikkatli ve başarılı bir şekilde yönetiyor."

"(Kaşıkçı soruşturması) Titizlikle, derinleştirilerek  her aşamasıyla soruşturma yapılıyor. En kısa sürede neticelenmesini  bekliyoruz"

"(Kaşıkçı'nın kaybolması) Soruşturmayı Adalet  Bakanlığı değil, savcılık yürütüyor. Tüm bunlarla ilgili konuşulanların ötesinde  ne olduğunu savcılık makamı takdir edecektir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı  hukukun gereği neyse, uluslararası hukukun gereği neyse yapacaktır."

 
 

"(Brunson kararı) Türk yargısı kararını baskıyla,  herhangi bir şekilde talimatla vermiş değildir."

"(Brunson kararı) Adli kontrol kararı ve yurt dışı  yasağı kaldırılmıştır. Bu kişi beraat etmedi, mahkeme mahkumiyet kararı  verdi."

"(ABD'nin Türk bakanlara yönelik yaptırım kararı)  Bizim için ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı yerin ötesi teferruattır. Bizim için  çok anlamlı, değerli bir konu değil."

"(Af teklifi) Temel hassasiyetimiz toplumun  hassasiyetiyle aynı istikamettedir. Bu konuda kararı verecek olan  siyasettir."

"(CHP’nin İş Bankası hisseleri) Bu anlamda bir  çalışma Meclis gündemine muhtemelen gelecektir."

"(CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri) Türk Dil  Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, CHP'ye Atatürk'ün vasiyetini yerine getirmediği için  dava açmıştı.  Atatürk'ün vasiyeti her iki kuruma bu hisselerin geçmesi, ayakta  kalmaları, güçlenmelerine yönelik vasiyettir."

"FETÖ terör örgütünden 32 bin, PKK'dan da 10 bin  tutuklu hükümlü cezaevlerinde bulunmaktadır."

"(Yerel seçimler) Tayyip Erdoğan, Doğu, Güneydoğu  için çok büyük bir mana ifade etmektedir, AK Parti büyük bir anlam ifade  etmektedir. O bölgede de tüm Türkiye'de de, AK Parti bir Türkiye partisidir, en  iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. "

"DEAŞ'la ilgili cezaevlerinde 1161 tutuklu ve  hükümlü var."

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