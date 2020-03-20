Af geliyor! AK Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması

Yaklaşık 300 bin mahkumun bulunduğu cezaevlerinde Corona virüsü salgını riskine karşı uzun süredir üzerinde çalışılan infaz düzenlemesi çalışmaları hız kazandı. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu.
Muş, şöyle konuştu:
Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.
İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız.
Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız."
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