Ahmet Eşref Fakıbaba resmen İYİ Parti'de

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, resmen İYİ Parti'ye katıldı. Fakıbaba, ''Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası, vatan millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum'' ifadelerini kullandı.

AK Parti'den ve vekillikten istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti lideri Meral Akşener konuşmasına başlamadan önce kürsüdeki yerini aldı.

TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Fakıbaba yaptığı açıklamada, "Öncelikle böylesine coşkulu, heyecanlı, davası, vatan millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 20 yıllık bir siyasetçi olarak samimiyetle söylüyorum. Siyasete ilk kez başlıyor gibi heyecanlı hissediyorum. Uzun yıllarını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hekimlik ve yöneticilik yaparak insanlığa hizmet için kendini adamış, siyaseti halka hizmet olarak gören bir kardeşiniz olarak bugün burada olmamın tek sebebi milletime duyduğum hizmet aşkıdır" dedi.

Fakıbaba açıklamasının devamında, "Bu aşkın sizlerin de yüreğinde olduğunu görmek beni mutlu etmiştir. Sansür yerine demokratik hak ve özgürlüklerin yaşandığı, gelirin belirli bir zümre yerine tüm milletimize adil bir şekilde dağıtıldığı, kişiye veya menfaatlere uygun uyarlanan değil, herkese eşit davranan, kimsenin kayırılmadığı hukuk ve adalet sisteminin olduğu, en önemlisi ayrışan bir toplum yerine kimsenin etnik kökenine ve inancına bakılmaksızın birlik içerisinde bir Türkiye hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.

"YAPAMIYORSANIZ DİLİNİZLE DÜZELTİN"

"Şimdi artık bu hayalleri gerçekleştirmenin, her şeyi iyi, hatta çok iyi yapmanın zamanı gelmiştir" diyen Fakıbaba, "Bugün bana İYİ Parti'de siyasete devam etme fırsatı veren, Sayın Genel Başkanım Meral Akşener hanımefendiye şükranlarımı arz ediyorum. Hep birlikte ülkemizin hak ettiği refah seviyesini yakalayacağımıza can-ı gönülden inanıyorum. Bizim inancımız bize şunu söylüyor: Bir yerde yanlışlık eksiklik eğrilik kötülük varsa, önce elinizle düzeltin. Yapamıyorsanız dilinizle düzeltin. Bunu da yapamıyorsanız, hiç olmazsa kötülüğe taraf olmayın ve kalbinizle buz edin. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez, Zaza, Müslüman, Sünni, Alevi ayırt etmeksizin, insan ve vatan sevgisiyle kurduğu bu eşsiz Cumhuriyet'te kardeşlik içerisinde yaşayacağımız, hak ve adaletin işleyeceği günler inanıyorum çok yakında gelecektir. Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde, siz İYİ Partili yol arkadaşlarım ve milletimizle birlikte bunun gerçekleşeceğine inancım sonsuzdur" diye konuştu.