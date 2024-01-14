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Ahmet Türk adaylıktan çekilip, siyaseti bıraktı

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DEM Parti'de Mardin Büyükşehir Belediyesi için adaylık başvurusu yapan Ahmet Türk, adaylığını geri çekip, aktif siyaseti bıraktı.

DEM Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olan ve dün yapılan birinci tur ön seçimlerinde birinci çıkan Ahmet Türk, yüzde 50 oranını aşamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Türk, aktif siyaseti de bıraktığını belirtti. 

Eski parlamenter ve iki dönem Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Türk, “Daha önce yüzde 50’yi aşmamam durumunda çekileceğimi açıklamıştım. Halkın sahiplenmesinden dolayı halka teşekkür ediyorum. Aktif siyasetten çekiliyorum. Kürt halkının mücadelesini farklı platformlarda sürdüreceğim” dedi.

DHA

Etiketler ahmet türk dem parti Mardin Büyükşehir Belediyesi
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