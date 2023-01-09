AK Parti, MHP ve İYİ Parti'yle görüşecek

AK Parti, anayasa değişikliği teklifiyle ilgili 11 Ocak Çarşamba günü MHP ve İYİ Parti ile görüşecek.

Anayasa değişikliği için siyasi partiler yeni randevuya hazırlanıyor. AK Parti, teklifin 400'ün üzerinde oyla referandumsuz kabul edilmesi amacıyla muhalefetin desteğini arayacak. İlk tur görüşme, başörtüsüne anayasal güvence getiren teklifin hazırlanma aşamasında yapıldı. AK Partili kurmaylar, komisyon görüşmelerinden önce ikinci kez muhalefetin kapısını çalacak. AK Parti, ilk olarak 11 Ocak Çarşamba günü MHP ile bir araya gelecek. Daha sonra İYİ Parti ile görüşecek. İYİ Parti daha önce, başörtüsüne anayasal güvence teklifine evet diyeceğini açıklamıştı. HDP, AK Parti'nin randevu isteğini reddettiPolitika