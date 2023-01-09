HDP, AK Parti'nin randevu isteğini reddetti

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, AK Parti’nin başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifine ilişkin randevu talebini reddettiklerini açıkladı.

HDP, başörtüsüne yönelik bir Anayasa teklifi veren AK Parti’nin kendilerinden 2. kez randevu talep ettiğini açıklayarak teklifi reddettiklerini açıkladı.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Meclis grubunun başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifini müzakere etmek üzere kendilerinden randevu talep ettiğini, mevcut siyasi ortamda bu teklifin tartışılmasını samimi ve güven verici bulmadıkları için bu talebi reddettiklerini açıkladı.

Basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Demokrasinin ağır saldırı olduğu bir süreçte, sadece başörtü ile ilgili olarak getirilen değişiklik teklifi Türkiye’deki özgürlük sorunu konusunda yetersizdir demiştik. Bizlerin başörtü ile sorunu geçmişte yoktur bugünde yoktur. 2015’ten beri başörtülü vekillerimiz vardır. Kürtler, aleviler tüm inanç ve kimlikler başta olmak üzere eşit yurttaşlık hakkının bulunmadığı ülke ortamında bütünlüklü bir düzenleme gerekir demiştik. Sadece başörtüsü ve aile kurumu üzerinde getirilen teklif, iktidar blokunu seçim manevrasını hatırlatıyor demiştik. Bu adımı seçim manevrasından çıkarmanın yolu bütün ayrımcılıkları ortadan kaldıracak anayasanın 10. maddesinde değişiklik yapılması gerekiyor demiştik. Bu önerilerimize bir cevap verilmedi” dedi.

AK Parti’nin bugün Anayasa değişiklik teklini görüşmek üzere bir randevu talebinde bulunduğunu belirten Oluç, bu talebi parti yönetimiyle değerlendirdiklerini belirtti.

Oluç, teklifi reddettiklerini şu ifadelerle açıkladı: “HDP’ye yönelik bir intikam davasının bütün hızıyla devam ettirilmesi, partimizin yasal hakkı olan hazine yardımının iktidar blokunun siyasi baskısı sonucu hak gaspı olarak Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya aykırı bir şekilde bloke edilmesi, özellikle bunun gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı bileşenlerinin ağır baskının Anayasa Mahkemesi üzerinde yaşanması üzerine AK Parti grup yönetimi ile Anayasa teklifini görüşmeme kararı aldık.

Randevu cevaplarına bu nedenle olumlu yanıt vermedik. AK Parti grubunun diyalog çabalarını önemsiz görmüyoruz ancak iktidarın bize dönük politikaları nedeniyle böyle bir görüşme zeminin ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz. Mevcut Anayasa’nın her gün çiğnendiği süreçte anayasa görüşmeyi, samimi ve inandırıcı olarak görmüyoruz. Üstelik seçim ortamında bir ülkede, 3-4 ay içerisinde seçimin yapılacağı ortamda yargı vesayetinin HDP’ye işletiliyor olması HDP’ye yönelik ağır tasfiye politikaları devam etmesi seçimlerin adil ve demokratik eşit ortamda yapılmayacağına dair çok önemli işaretlerdir. Demokratik siyasete kastedilmiştir iktidar tarafından. Anayasa Mahkemesi’nin, Cumhur İttifakı’nı açık baskısını göz önünde bulundurduğumuzda bu teklifin samimi ve güven verici olmadığını vurguluyoruz.”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve beraberindeki heyet, başörtüsü konusunda gündeme gelen anayasa değişikliği çalışmaları kapsamında 3 Kasım 2022’de HDP Meclis Grubu’nu ziyaret etmişti.