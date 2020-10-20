AK Parti ''Sen Atatürk'sün'' demedi, sosyal medya karıştı!

AKP Gençlik Kolları'nın resmi Twitter hesabından paylaştığı "Sen kimsin?" videosu gündem oldu.

'Sen kimsin?' sorusuyla başlayan videoda verilen cevaplar arasında Selahattin Eyyubi'den Muhammet Fatih Safitürk'e, Yasin Börü'den Musab Bin Umeyr'e kadar birçok isim sayıldı.

Son isim olarak "Ümmetin umudusun, Recep Tayyip Erdoğan'sın" denilen videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün ise yalnızca at üstünde bir silüeti yansıtıldı, adı anılmadı.

ÇARPICI YANITLAR

Videoya gelen tepkiler de çarpıcı oldu. Sosyal medya kullanıcıları, 'Sen kimsin?' sorusuna "Ben cebine para sıkıştırdığınız kanser hastası Dilek’im", "Ben, sahte delillerle hayatı çalınan, “Ergenekon’un kasası” diye ölüme terkedilen Kuddusi Okkır’ım! İftiralara karşı canından vazgeçen Yarbay Ali Tatar’ım! Sokak ortasında dövülerek öldürülen Ali İsmail’im! “Bir kereden bir şey olmaz” diye aklanan Ensar’daki mağdur çocuklarım!", "Ben Merve Çavdar’ım. Atanamadığım için tüm hayallerimle birlikte bende 25 yaşımda soldum.." ifadeleriyle yanıt verdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ise videoyu alıntılayarak "BEN ADINI ANAMADIĞINIZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜM" dedi.