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AK Parti ve MHP'den depremde kaybolan çocuklar iddiası için ''araştırılmasın'' kararı

AK Parti ve MHP'den depremde kaybolan çocuklar iddiası için ''araştırılmasın'' kararı
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İYİ Parti’nin depremde kaybolan çocuklar için verdiği araştırma önergesi AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

İYİ Parti, TBMM Genel Kurulu’nda verdiği önergede Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgedeki enkazlarda kaybolan vatandaşların tespit edilmesi, bakan tarafından açıklanan bilgilerin doğruluğunun araştırılması, enkazdan çıkan cenazelerin tamamı için kimlik tespiti, çocuk kaçırma iddialarının kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesi, kaybolan vatandaşların bulunması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Muhalefetin de desteklediği öneri AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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