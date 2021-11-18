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AK Parti'den asgari ücret için umutlandıran zam açıklaması

AK Parti'den asgari ücret için umutlandıran zam açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışla ilgili "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK Partili Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışla ilgili "Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması" dedi. Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar üzerine de konuşan Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye belirtti.

AK Partili Kurtulmuş'tan canlı yayında çok konuşulacak 50+1 açıklamasıAK Partili Kurtulmuş'tan canlı yayında çok konuşulacak 50+1 açıklamasıPolitika

 

Etiketler ak parti asgari ücret numan kurtulmuş
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