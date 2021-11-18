AK Parti'den asgari ücret için umutlandıran zam açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışla ilgili "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AK Partili Kurtulmuş, asgari ücrette beklenen artışla ilgili "Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması" dedi. Kurtulmuş, "Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir" ifadelerini kullandı.
Emeklilikte yaşa takılanlar üzerine de konuşan Kurtulmuş, "Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi" diye belirtti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol