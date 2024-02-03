AK Parti'den Ege sahilleri için Araplar özel, ''jet'' kanun teklifi

Birleşik Arap Emirlikleri sermayesine özel yasa TBMM'den jet hızıyla geçti. CHP'li Yavuzyılmaz ''skandal" diyerek nitelendirdiği düzenleme ile Ege sahillerinin Arap sermayesine koşulsuz açıldığını söyledi.

AK Partili milletvekillerinin hazırlayıp TBMM Sanayi Komisyonu’ndan jet hızıyla geçirdiği maden kanun teklifinin denizlerimizin uzun süreli olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) enerji amaçlı tahsis edilmesine yol açacağı bildirildi.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre CHP’nin Gölge Enerji Bakanı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM’nin BAE sermayesine özel yasa çıkarmasını ‘skandal’ olarak niteledi ve teklifte, Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya’ya yeni ayrıcalıklar sağlayan maddeler olduğunu da savundu.

Yavuzyılmaz, BAE ile Türkiye arasında stratejik ortaklık kurulmasını öngören bir anlaşmanın 15 Aralık 2023’te TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu, bu anlaşmayla BAE şirketlerine Türkiye’de 2.500 megavata kadar deniz üssü rüzgar projeleri kurma imkanı sağlandığını bildirdi. Anlaşma metninde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, yatırıma uygun sahaları bulup 3 ay içerisinde BAE tarafına bildirme yükümlülüğü olduğunu da belirten Yavuzyılmaz, BAE şirketlerine açılan sahalara başka ülke ya da TC vatandaşı yatırımcılarının giremeyeceğini, sahaları BAE’nin yöneteceğini söyledi.

"Onay yetkisi ortadan kalkıyor"

Yavuzyılmaz, bu anlaşmanın hemen ardından AK Partili vekillerin, imar planı yapılmaksızın denizler ve göllerin üzerine santral kurulmasının önünü açan yasa teklifini TBMM’ye getirdiğini, imar şartının kaldırılmasıyla Ege ve Akdeniz illerindeki CHP’li belediyelerin bu tür yatırımlardaki onay yetkisinin ortadan kaldırılacağını bildirdi.

Yavuzyılmaz, Türkiye’nin kendi yetkisindeki denizlerini para için başka bir ülkeye açmasını ‘skandal’ olarak niteledi.

"Rusya, askeri üs kurabilir"

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, anlaşma gereği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) sökümü ve atık yönetiminden Rusya’nın sorumlu olduğunu, ancak aynı yasa teklifiyle Rusya’nın üzerindeki atık sorumluluğunun kaldırılarak tedarikçiye devredildiğini söyledi.

BAE’nin yanı sıra Rusya’nın istekleri doğrultusunda TBMM’de yasa çıkartılacağını belirten Yavuzyılmaz, “Türkiye, Akkuyu NGS ile 11-12 kilometrekarelik 9 ada büyüklüğündeki devasa alanı Rusya’ya en az 100 yıllığına tahsis etti. Rusya bu tesisi korumak için hava savunma sistemi ve askeri üs kuracak” uyarısında bulundu.

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