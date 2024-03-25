AK Parti'den emeklilere ''seçimden sonra'' seçim müjdesi

Bu hafta sonu yapılacak olan yerel seçimler öncesinde ek zam ya da seyyanen zam gibi bir müjde bekleyen emekliler sadece "banka promosyonu müjdesi" ile yetinmek zorunda kalırken, AK Partili Emin Akbaşoğlu, "Seçimlerin ardından Meclis açıldığında gündemimiz emekli olacak" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yerel seçimlere yalnızca Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "kamu bankası emekli maaşı promosyonu" müjdesi ile girecek olan emeklileri heyecanlandıran açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'dan geldi.

TGRT Haber canlı yayınına katılarak, önemli açıklamalarda bulunan AK Partili Akbaşoğlu, emeklilerle ilgili "Seçimlerin ardından Meclis açıldığında tabii ki gündemimiz emekli olacak. Emeklilerin yaşadığı bu sıkıntıların aşılmasıdır" ifadelerini kullandı.



Sözlerinin devamında Akbaşoğlu "Haziran sonu, temmuz başı itibariyle emeklilerimizin de çalışanlarımızın da duasını almaya devam edeceğiz. Durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz" dedi.



Akbaşoğlu, seçim çalışmalarında emeklilerin de yaşadıkları sıkıntıları kendilerine aktardıklarını söyledi, konunun hükümet nezdinde değerlendirildiğini belirtti.



Akbaşoğlu, "2024 yılı ‘Emekliler Yılı’ olarak hükümetimiz tarafından ilan edilmiştir. Promosyonlarla bu konuda önemli adımlar atıldı. 16 Nisan itibariyle inşallah Meclisimiz açılacak. Gündemimiz tabi ki emeklilerimizin yaşam şartlarını düzelteceğiz“ dedi.

Akbaşoğlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı;

"Haziran sonu temmuz başı itibariyle, bu düzenlemeleri mutlaka yapmak suretiyle dualarını almaya devam edeceğiz. Onların alım gücünü artıracak, giderlerini azaltacak gerçekten durumlarını daha iyileştirecek adımları hep beraber atmaya devam edeceğiz. Ne gerekiyorsa yapacak olan, emeklilerimizin de çalışanlarımızın da söylemlerine kulak kabartan, onlarla dertlenen, onlarla yol yürüyen AK Parti’dir, Cumhur İttifakı'dır."