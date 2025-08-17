  1. Anasayfa
  AK Parti'den ihracı istenen Mücahit Birinci istifa etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''İBB borsası'' iddiaları sonrası AK Partili avukat Mücahit Birinci, partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. İhraç kararı sonrası Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Mücahit Birinci’nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’den "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

Yeni Şafak gazetesinin aktardığına göre, Mücahit Birinci, oy birliğiyle alınan kararla AK Parti İstanbul İl Başkanlığı İl Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edildi.

Birinci’nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtildi. 

İSTİFA ETTİ

AK Parti tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Birinci X hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam."

