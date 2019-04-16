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  4. 16 Nisan 2019 18:58

AK Parti'den İmamoğlu için ''mazbata'' açıklaması

AK Parti İstanbul'da itiraz sonuçlanmadan Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmemesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

AK Parti'den İmamoğlu için ''mazbata'' açıklaması
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AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, İl Seçim Kurulu'na YSK'nin vereceği karara kadar İstanbul'da mazbatanın düzenlenmemesi talebiyle başvurduklarını açıkladı.

Şenocak, "Oyların tümü sayılabilmiş olsaydı, inanıyoruz ki bizim söylediğimiz sonuç lehimize sonuçlanmış olurdu. YSK'nın takdiri o yöndeydi. Bugün kanunun bize verdiği hakkı kullanıyoruz. YSK'ya seçimin iptali ve yenilenmesine istinaden İl Seçim Kurulu'na biraz önce yaptığımız müracaatla kamuoyunun süreci iyi analiz edilmesi anlamında mazbatanın YSK kararını verene kadar bekletilmesini talep ettik. Bugün YSK'ya vermiş olduğumuz dilekçe örneklerinde bellidir. Seçim kurullarında, sandıklarda oturan memurların şeffaflık noktasında bir sıkıntı var. Kısıtlılarla alakalı sakıntılardan bahsediyoruz. Kamuoyu tam olarak şeffaflığı kendinde hissedemeyecektir. Önümüzdeki süreçte daha şeffaf bir büyükşehir noktası. Kim yönetecekse kafalarda soru işareti bırakılmamasını talep ediyoruz. YSK seçimlerin iptali ve yenilenmesi sağlanırsa süreci şeffaf bir şekilde yöneteceğimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bugün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesi talebiyle olağanüstü itiraz dilekçesini 3 valiz belgeyle birlikte YSK'ya sunmuştu. Başvuru sonrası açıklama yapan Yavuz, "Bu işte gerçekten bir iş var, organize usulsüzlük, seçim yolsuzluğu var. Bütün bu şaibeyi ortadan kaldıracak tek merci YSK'dır" demişti.

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