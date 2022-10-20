AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın yeni adresi belli oldu

AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti'ye katılacağını açıkladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Fakıbaba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" ifadelerine de yer verdi.

"İYİ PARTİ'YE GEÇİYORUM"

İstifasının ardından İYİ Parti'ye katılacağı konuşulan Fakıbaba, iddiaları doğruladı. Fakıbaba, "Bağımsız bir insanım. Vekillikten de istifamı gönderdim. Özgür vatandaş olarak parti seçmem hakkım vardır. Sıfırdan başlıyorum İYİ Parti'ye geçiyorum. Meral Hanım'la iki kez görüştüm ve ikna oldum" açıklamasını yaptı.