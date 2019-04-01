AK Parti'den şaşırtan Ankara açıklaması
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  4. 01 Nisan 2019 12:02

AK Parti'den şaşırtan Ankara açıklaması

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Ankara'yı Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş kazanmış gözükürken, AK Parti'den "sonuçlar göründüğü gibi değil" açıklaması geldi.

AK Parti'den şaşırtan Ankara açıklaması
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara'da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise "İlk tespitlerimiz, Ankara'nın seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde birçok usulsüzlüklerin ve yüksek oranda geçersiz sayılan oyların olduğu yönündedir." dedi.
Şahin, Twitter'daki hesabından, seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Sandık sorumlularımızdan Ankara İl Başkanlığımıza ulaşan raporlar üzerinde yürütmekte olduğumuz titiz çalışmalar, Ankara'da seçim sonuçlarının kamuoyuna yansıdığı şekilde olmadığını göstermektedir." açıklamasını yaptı.

Şahin, "Yapacağımız itirazlar neticesinde, Ankaralı hemşehrilerinizin iradesinin sağlıklı ve doğru bir şekilde sonuçlara yansıyacağına olan inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

"Yüksek oranda geçersiz sayılan oylar var"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da şunları kaydetti:

"İl Başkanlığımızda, sandıklardan ulaşan ıslak imzalı tutanaklar ve raporlar üzerinde ayrıntılı bir çalışma yürütmekteyiz. İlk tespitlerimiz, Ankara'nın seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde birçok usulsüzlüklerin ve yüksek oranda geçersiz sayılan oyların olduğu yönündedir."

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