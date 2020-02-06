AK Partili Aydın'dan İlker Başbuğ'dan FETÖ yanıtı !

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum" sözlerine "Asıl FETÖ'nün amacına hizmet eden konu, sizin bu meclisin iradesiyle hükme bağlanmış bir yasal düzenlemeden dolayı, bu milletin iradesiyle seçilen milletvekillerini siyasi ayak tartışmasına çekmeniz, milletvekillerinin FETÖ ile bağlantılandırmanızdır." ifadeleriyle yanıt verdi.

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının yolunu açan düzenlemeyle ilgili verilen önergenin altında imzası bulunanlardan AK Parti'li Ahmet Aydın, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İLKER BAŞBUĞ'UN FETÖ SÖZLERİNE YANIT

Aydın, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum" açıklamalarına yönelik, "FETÖ'nün siyasi ayaklarının tartışıldığı bir dönemde kalkıp böyle hedef saptırarak, hedef göstererek, böyle bir beyanda bulunması kabul edilebilir değil. Türkiye'nin demokratikleşmesi adına son derecede önemli olan bu adımı FETÖ ile ilintilendirerek, önergede imzası olanları hedef göstermesi ve dolayısıyla Meclisin iradesi haline gelen bu kanundan dolayı tüm milletvekillerini hedef göstermesi, itibarsızlaştırması bir haksızlıktır, saygısızlıktır. Bu, milletin iradesine de saygısızlıktır." karşılığını verdi.

Hukuken yasal haklarını kullanacaklarını vurgulayan Aydın, "Yarın, bu konuyla ilgili bir suç duyurusunda bulunacağız." bilgisini verdi.

"O ÖNERGE GEÇERKEN TEK BİR İTİRAZ OLMADI"

Aydın, o dönemin Türkiye'nin demokratikleşme süreçlerinin yoğun olduğu bir dönem olduğunu vurgulayarak, "OHAL'i 2003 Kasım'ından hemen sonra, 18 Kasım'da hükumet kuruldu, 30 Kasım'da biz kaldırdık. Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı. Onu kaldırıp, yerine 2004'te özel yetkili mahkemeleri getirdik. Daha sonra özel yetkili mahkemeler de kaldırıldı. En son 16 Nisan 2017 referandumunda milletimizin ferasetiyle birlikte, yargıda birliğe gittik. Askeri yargıyı tümden kaldırdık. O gün, suç işleyen bir askerin sivil yargıda yargılanması muazzam bir adım. Bu askeri yargının kaldırılması sürecinde atılan ilk ve en önemli adımlardan biri. Ciddi bir reformdu. Bütün siyasi partilerin arzu edip de bir türlü vesayet korkusundan dolayı yapamadığı bir hamleydi." ifadelerini kullandı.

Bu konuda TBMM Genel Kurulu'nda o gün yaşananları anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"12-13 dakikada nasıl geçti' diyorlar. Eğer muhalefet burada bir kanuna muhalefet ederse 13 günde bile geçmeyebilir. O gün muhalefetle oturup konuşuldu. Önerge metni üzerinde düzenlemer yapıldı. Bir fikir birliğine varıldıktan sonra önergeler, iktidar partisi olarak bizler verdik. O önerge geçerken o süreç içerisinde tek bir itiraz olmadı. 3 tane önerge var. Bir önerge de Akif Hamza Çebi'nin var. Onu da biz kabul ettik. O, mutabakatı çok net ortaya koyuyor. Arkasından bu önergelerle birlikte kanunun tümü oylandığında o günkü görüntülere bakarsanız, CHP'nin eli bizim elimizle birlikte kalkıyor. Çok net bu görüntüler var. Ortaklaşa çıkardığımız son derece demokratik bir adım. CHP'nin geçmişte çok yanlışı var. Arada bir böyle doğru şeyleri de var. Çıkıp buna sahip çıkacağına bir zihin bulanıklığı yaşıyor, bir hafıza kaybı yaşıyor. Bu demokratik adıma sahip çıkacağına, birileri bir yem attı, kedinin ciğere saldırması gibi onlar da saldırdı. '120 ile 150 vekil arasında ByLockçu var', 'siyasi ayak' tartışmaları. Bunu da bir zemin olarak kendilerine gördüler. Bunun üzerine atladılar. Ama yanlış yaptılar."

"BU MİLLET, REFERANDUMDA ASKERİ YARGIYI KALDIRIRKEN SUÇ MU İŞLEDİ"

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMK) 250. maddesine işaret eden Aydın, "Bir askerin askerlik görevi ya da askeri hizmetten dolayı değil, anayasayı ihlal suçu varsa, anayasanın işleyişine karşı suçlar varsa, devletin güvenliği aleyhine suçlar varsa, devlet sırları aleyhine suçlar varsa, hükumete, Cumhurbaşkanına, Meclise karşı suçlar işliyorsa, bu asker, sivil, memur, bürokrat, teknokrat demeden herkesin doğal olarak yargılanacağı sivil yargı olsun dedik. Askeri vesayetin hat safhada olduğu bir yerde bir asker, emir komuta zinciri içerisinde askeri yargıda ne kadar adil yargılanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yüzden Türkiye'yi defalarca mahkum ettiğine dikkati çeken Aydın, "2017 yılında referandumda askeri yargıyı kaldırdık. Bu da mı suç o zaman? Bu millet, referandumda askeri yargıyı kaldırırken suç mu işledi? FETÖ mü onlara bu maddeyi getirdi, bu millete dayattı?" diye sordu.

Bunun kabul edilebilir bir tarafı olmadığını ifade eden Aydın, "Tamamen bir akıl tutulması yaşıyoruz. Böylesine önemli demokratik bir paketi tebrik edeceğine, bunun üzerinden FETÖ ile bağlantılandırılarak birileri hedef gösteriliyorsa, bu siyasetçiyse, asıl FETÖ'nün amacına bu hizmet eder. Çünkü FETÖ de siyaseti yıpratmak Meclis'i itibarsızlaştırmak için ciddi çalışmalar yaptı. 15 Temmuz'da bu Meclis bombalandı." dedi.

"FETÖ'NÜN AMACINA HİZMET EDEN MECLİSİ İTİBARSIZLAŞTIRMADIR"

Asıl hedefin Meclis olduğuna işaret eden Aydın, "Komisyon katılmış, meclisin tamamı mutabakatla bu önergeyi kanunlaştırmış, siz de kalkacaksınız 'Sadece imzası olanlar' diyeceksiniz. Hayır, meclisin kararı, hepimizin ortak kararı. Bu, milletin iradesini temsil ediyor. Milletin iradesine ipotek koymaya hiçkimsenin hakkı yok. Asıl FETÖ'nün amacına hizmet eden siyaseti itibarsızlaştırmadır. FETÖ'nün amacına hizmet eden meclisi itibarsızlaştırmadır." yorumunu yaptı.

"HERKESTEN ÖNCE FETÖ'YÜ SEVİNDİRECEKTİR" SÖZLERİNE YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarının ardından eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un, "Bir Genelkurmay Başkanının, bugün karşı karşıya bırakıldığı bu durum herkesten önce FETÖ'yü sevindirecektir." ifadelerinin sorulması üzerine Aydın, şunları söyledi:

"Bu kadar hedef gösterecek, sayın Cumhurbaşkanımız 'Arkadaşlarımız yasal haklarını kullanacak' dediğinde FETÖ ile ilintili, böyle bir saçma iddia olur mu? Asıl FETÖ'nün amacına hizmet eden konu, sizin bu meclisin iradesiyle hükme bağlanmış bir yasal düzenlemeden dolayı bu milletin iradesiyle seçilen milletvekillerini siyasi ayak tartışmasına çekmeniz, milletvekillerinin FETÖ ile bağlantılandırmanızdır. Asıl FETÖ'nün amacına hizmet eden bu ifadelerdir. 2009 yılındaki o düzenleme de demokrasi adına son derece önemlidir. Avrupa Birliği süreci içinde her zaman bizden talep edilen, bütün demokratikleşme paketlerinde olan kimsenin başaramadığını bu Meclis başardı. En son milletimiz de askeri yargıyı tümden ortadan kaldırdı. O zaman kalkalım ona da bir kulp takalım. Bütün vesayetlerle mücadele ede ede AK Parti bu noktaya geldi. Bu tür ifadeler Türk Silahlı Kuvvetlerine de zarar veriyor. Sanki Türk Silahlı Kuvvetleri atılan demokratik adımlardan olumsuz etkileniyormuş ya da istemiyormuş gibi bir algı. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerine de bir haksızlık, saygısızlıktır."

Aydın, "Ben o gün neredeysem bugün de aynı yerdeyim, imzamın da arkasındayım. Bu anlamda bize karşı hedef göstererek, bir terör örgütüyle bağlantılandırmaya çalışan her kim olursa olsun yasal haklarımızı kullanacağız." diye konuştu.

İLKER BAŞBUĞ NE DEMİŞTİ, ERDOĞAN HANGİ SÖZLERLE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ?

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, bir televizyon programında 26 Haziran 2009'da Meclis'ten geçirilen torba yasadaki 'asker kişilerin özel yetkili mahkemelerde yargılanması'na ilişkin maddeyi hatırlatarak, "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın. FETÖ'nün siyasi ayağı yok dersek gerçek inkar olur" demişti. Başbuğ'un bu sözleri Ankara'da yeniden FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasını başlatmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'da "Milletvekilleri olarak hepiniz dava açmalısınız. FETÖ gölgesi düşürülmeye çalışılması Meclis'e saygısızlıktır. Vesayet döneminin hevesi olan bu yaklaşımın desteklenmesinin anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur" sözleriyle tepki göstermiş ve Poyrazköy'de toprağa gömülü olarak bulunan silahlarla ilgili soruşturmayı işaret ederek "Bu öyle boru göstermeye benzemez. " demişti.

BORU TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?

Genelkurmay Başkanı Orgenaral İlker Başbuğ, 2009'daki Poyrazköy'deki kazılara ilişkin konuşmasında arazide gömülen 'boşlav silahları'nı göstererek "hiçbir işe yaramayacak boş lav silahlarının neden gömüldüğünü"sormuştu.Başbuğ'un toplantıda boş lav silahlarıyla ilgili sözleri, 'Bunlar boru' kelimesiyle manşetlere taşınmış ve uzun süre gündem olmuştu.