AK Partili başkandan skandal ''30 Ağustos'' yorumu !

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye meclisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını isteyen üyelere ‘’30 Ağustos,halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir" dedi. Gazeteci Murat Ağırel, twitter hesabından o anları paylaşarak, duruma tepki gösterdi.

30 Ağustos günü Bursa’da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını isteyen Meclis üyelerine



Alinur Aktaş şu şekilde cevap vermiş;



‘’30 Ağustos,halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir’’!!



Orman bayramı ve 30 Ağustos Zafer bayramını aynı kategoride değerlendirmiş! pic.twitter.com/HBijPkoERC