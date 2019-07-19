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  4. 19 Temmuz 2019 18:50

AK Partili başkandan skandal ''30 Ağustos'' yorumu !

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye meclisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşımayla ilgili öneri hakkında skandal bir açıklamada bulundu.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye meclisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasını isteyen üyelere ‘’30 Ağustos,halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir" dedi. Gazeteci Murat Ağırel, twitter hesabından o anları paylaşarak, duruma tepki gösterdi.

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