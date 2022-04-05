AK Partili Çelik: ''Facianın sorumluları ortaya çıkarılmalı''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'nın Buça bölgesindeki sivil katliamıyla ilgili olarak ''Facianın sorumluları ortaya çıkarılmalı'' dedi.

AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Diyarbakır’daki evlat nöbeti devam ediyor, sevgilerimizi selamlarımız iletiyorum.

Umarım ki yakımızdaki Rusya-Ukrayna savaşının bittiğini görürüz.

Ukrayna konusunda cumhurbaşkanımızın diplomasi görüşmeleri devam ediyor. Şimdiye kadar gelinen noktada Dolmabahçe’deki müzakere görüşmesi dünyada yankılandı. İstanbul veya Ankara’da ev sahipliği yaparak çabamızı sonuca ulaştırırız. Türkiye’nin yaklaşımı takdir edilmekte.

Türkiye’nin NATO içerisindeki rolü tartışılamaz. Dünkü toplu mezar görüntüleri üzüntü verici, sorumluların ortaya çıkması gerekiyor. AB’de Türkiye’siz bir Ukrayna zirvesinin yapılmasının anlamsız olduğunu görüyoruz.

TUNUS'TAKİ OLAYLAR

Tunus’taki parlamentonun feshedilmesini üzüntü ile karşılıyoruz. Tunus çok önemli bir ülke, anayasa tecrübelerinin pek çok ülkeye örnek gösterildiğini biliyoruz. Gelinen aşamada yol haritasının titizlikle uygulanması gerekiyor. Parlamentoya yönelik her türlü müdahaleye karşıyız.

MKYK’daki en önemli gündem bölgesel ve uluslararası gelişmeler. Dış politikaları değerlendiriyoruz hem de savunma sanayindeki gelişmeler ele alınıyor.

MACARİSTAN SEÇİMLERİ

Her ülkenin siyasi denklemleri farklı, küresel köy diyebileceğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Macaristan ile ilişkilerin yakın tutulmasına önem verdi sayın cumhurbaşkanımız. Kimin iktidar olacağına karar verecek olan o ülkenin insanlarıdır. Toplumun önüne siyasetçi bir iddia ile çıkmalıdır.

STOKÇULUK İLE MÜCADELE

MKYK üyeleri tarafından da gündeme getiriliyor. Biz sahada olan bir partiyiz. Alınan tedbirlerin etiketlere yansıyıp yansımadığı konusunda arkadaşlarımızın verdiği rakamlar var. Tamahkarlık peşinde koşanlara bakanlığımızın güçlü tedbirleri var. Bir yandan da provokasyon ve yalan haberle uğraşıyoruz. Kılıçdaroğlu çıktı iki buçuk milyon hayvanın Katar’a satıldığına yönelik. Ticaret Bakanlığı açıklama yaptı, böyle bir işlem olmamış. Siyasetçinin duyarlı davranması gerekir.