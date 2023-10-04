AK Partili Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun ''Gazi Meclis'' çıkışına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ''Bu Meclis'e ben Gazi Meclis demiyorum.'' sözlerine tepki gösterdi. Çelik, ''Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimsenin aklından bile geçmeyen, yüce Meclis’e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı.'' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu gerçekleştirilecek AK Parti 4.Olağanüstü Kongresi’nde ilişkin hazırlıkların sürdüğünü anlatan Çelik, kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından güçlü mesajlar verileceğini söyledi. Çelik, “AK Parti kongreleri dünyaya verilen mesaj niteliği taşımaktadır. Büyük milletimizi bir kere daha davet ediyoruz.” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA "GAZİ MECLİS" TEPKİSİ

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gazi Meclis” açıklaması nedeniyle tepki gösterdi.

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar vahim bir skandala imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dün CHP Grup Toplantısı’nda TBMM’ye "Gazi Meclis" demekten vazgeçtiğini ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimsenin aklından bile geçmeyen, yüce Meclis'e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı.” diye konuşan Çelik, “Maalesef gelinen nokta vahimdir. Sayın Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Gazi Meclis, milletin ortak değeridir.” dedi.

"ALİYEV'İN KARARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ"

Çelik’in gündeminde, İspanya’da gerçekleşmesi planlanan ancak Türkiye’nin katılım talebinin reddi nedeniyle Azerbaycan’ın katılmama kararı aldığı toplantı da vardı.

Çelik, “Sayın Aliyev, İspanya ziyaretini Türkiye’nin toplantıya katılma şartı kabul edilmediği için iptal etti. Bunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Düşünebiliyor musunuz; Fransa, Almanya ve AB katılacak, Ermenistan katılacak, Azerbaycan’ı davet ediyorlar ama Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan bu konuyu konuşacaklar.” ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- AK Parti kongreleri dünyaya verilen mesaj niteliği taşımaktadır. Büyük milletimizi bir kere daha davet ediyoruz. Demokrasi şöleninde cumhurbaşkanımızın çok güçlü mesajları olacaktır.

- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bu kadar vahim bir skandala imza atıldı. Bu skandala imza atan kişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Dün CHP Grup Toplantısı’nda TBMM’ye "Gazi Meclis" demekten vazgeçtiğini ifade eden, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç kimsenin aklından bile geçmeyen, yüce Meclis'e hakaret anlamına gelen bir cümle kullandı. Maalesef gelinen nokta vahimdir. Sayın Kılıçdaroğlu adına bile üzücüdür. Gazi Meclis, milletin ortak değeridir.



- Bu Meclis’e “Ben Gazi Meclis demiyorum” diyen birisinin, bu ülkenin temel değerleriyle sorunu olmaktan öte açık bir kavgası olduğunu ilan ettiğini görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yüce meclisimize dönük bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir hakarete imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir.

- Bugün ne zaman bir laf açılsa, “Biz Atatürk’ün kurduğu partinin devamıyız” diyenler, bugün Atatürk’ün kurduğu partinin devamı olmadıklarını her sözleriyle açık etmektedir.

- Atatürk’ün hatırına, CHP’ye oy veren değerli vatandaşlarımızın bütün hayallerini incitti. Bugün aslında, bütün bu koltuğunu bırak seslerine rağmen koltuğunda kalmaya çalışıyor.

- Sayın Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin kapısına kilit vurmaya çalıştığını görüyoruz. Bundan da en çok CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın incindiğini görmekteyiz. Tüm siyasi hayatı yanlışlarla geçerken, Gazi Meclis’e bu şekilde saldırması büyük bir hakarettir ve bunu ömür boyu alnında taşıyacaktır.

AZERBAYCAN'IN "TÜRKİYE" RESTİ

- Sayın Aliyev, İspanya ziyaretini Türkiye’nin toplantıya katılma şartı kabul edilmediği için iptal etti. Bunu takdirle karşıladığımızı ifade etmek isteriz. Düşünebiliyor musunuz; Fransa, Almanya ve AB katılacak, Ermenistan katılacak, Azerbaycan’ı davet ediyorlar ama Türkiye yok. Sayın Cumhurbaşkanımız olmadan bu konuyu konuşacaklar.



- Fransa yıllarca sorunun çözülmemesini, diasporadaki Ermenilerin sözcülüğünü yapmış bir diplomasinin temsilcisidir. Şimdi orada Fransa oturacak ama bölge barışı için misyon üreten Cumhurbaşkanımız ve Türkiye o masada olmayacak.

- Bu Aliyev tarafından kabul edilemezdi, onlar da bu şekilde bir tutum ortaya koydular.

TERÖRLE MÜCADELE

- “Kahramanlar” operasyonunda da gördüğümüz gibi kararlılığımız sürmektedir. Bizim terörle mücadelemiz, kesin ilkelere, tavizsiz bir tutuma sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, hiçbir şekilde geri çekilmek yok, ansızın gelebiliriz ilkemiz, devletimizin terörle mücadelesinin iliklerine işlemiştir. Her gelen bakanımız bu politikayı sürdürdü. Anayasanın, hukukun verdiği yetkiler içerisinde bunu kararlılıkla sürdüreceğiz.

CHP’DEKİ KURULTAY SÜRECİ

- CHP’deki tartışma otoriter bir zihniyet ile demokrat bir zihniyetin yarışı değil. Herhangi bir siyaset değişikliğine gitmek için bir program ortaya koyamıyorlar. Yapmaya çalıştıkları tek şey, Kemal Kılıçdaroğlu’nu değiştirmekten ibaret.