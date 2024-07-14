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AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?''

AK Partili Elitaş'a protesto: ''Kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?''
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AK Partili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Konut Yapı Kooperatifleri mağdurları tarafından protesto edildi. Bir vatandaş, ''Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?'' diyerek isyan etti.

AK Parti Kayseri İl Danışma Meclisi toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Konut Yapı Kooperatifleri Mağdurları tarafından protesto edildi. Bir vatandaş, Elitaş'a "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?" dedi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre, toplantı salonunun önünde toplanan yüzlerce kişi, Elitaş salona girerken "Bu kadar vatandaş mağdur oldu, duyun sesimizi, kaçmayın" şeklinde bağırdı.

"Bizi ne zaman duyacaksınız?"

Elitaş'ın ardından bir başka mağdur vatandaş, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Külliye'nin önünde kendimizi yakınca mı bizi duyacaksınız?" diyerek sitemde bulundu.

10 yılı aşkın süre önce üye oldukları kooperatife borçlarını ödeyip tapularını alan fakat "yasadaki boşluk" nedeniyle mağduriyet yaşayan ve yeni borçlarla karşılaşan yüzlerce kişi, Mustafa Elitaş'ı protesto etti.

Etiketler ak parti mustafa elitaş protesto
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