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  4. 31 Mayıs 2019 23:18

AK Partili isim İmamoğlu'na desteğini açıkladı

AK Parti'nin Esenyurt'tan Meclis üyesi aday adayıAbdullah Baycan, sosyal medyadan CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na bağışta bulundu. Baycan İmamoğlu'na desteğini açıkladı.

AK Partili isim İmamoğlu'na desteğini açıkladı
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AK Parti’nin Esenyurt’tan meclis üyesi aday adaylığı başvurusunda bulunan Abdullah Baycan, CHP’nin seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasına bağışta bulundu.

AK Parti'li Abdullah Baycan, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkladı.

Trabzon’un plaka numarası olduğu için İmamoğlu’nun seçim kampanyasına 61 liralık destek verdi.

Baycan, hesabından yaptığı açıklamada “Geleceğin cumhurbaşkanı, gururumuz, hemşerimiz, abimiz, Ekrem İmamoğlu’na destek bir Trabzonlu olarak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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