  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 08 Kasım 2019 15:05

AK Partili vekil, asgari ücretle kaç yumurta alınabildiğini hesapladı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun asgari ücret hesabını çay ve simit fiyatına göre yapması tepkilere neden olmuştu. Buna benzer bir açıklama da AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'den geldi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı.

Bu tartışmaların sebeblerinden biri de AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, asgari ücret hesabı oldu.

"KAÇ YUMURTA ALINIR" HESABI YAPTI
Aydemir, 2002 yılında asgari ücretle 1.707 yumurta alındığını, 2019 yılında ise asgari ücretle 4 bin 375 yumurta alındığını söyledi.

AK Partili vekilin bu sözlerine CHP'li Lale Karabıyık, "Sadece yumurta mı yiyecek?" diye karşılık verdi.

Uğur Aydemir, sözlerinin devamında elektrik ve mazot konusunda da 2002 ile 2019 asgari ücretini karşılaştırdı.

Bu diyaloglar, Meclis tutanaklarına yansıdı.

AK Parti Grup Başkanvekil'nin ''asgari ücret'' hesabı olay olduAK Parti Grup Başkanvekil'nin ''asgari ücret'' hesabı olay oldu

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , yumurta , milletvekili
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM