AK Partili vekil, asgari ücretle kaç yumurta alınabildiğini hesapladı

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmeler sırasında AK Parti ve CHP'li vekiller arasında sert tartışmalar yaşandı.

Bu tartışmaların sebeblerinden biri de AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in, asgari ücret hesabı oldu.

"KAÇ YUMURTA ALINIR" HESABI YAPTI

Aydemir, 2002 yılında asgari ücretle 1.707 yumurta alındığını, 2019 yılında ise asgari ücretle 4 bin 375 yumurta alındığını söyledi.

AK Partili vekilin bu sözlerine CHP'li Lale Karabıyık, "Sadece yumurta mı yiyecek?" diye karşılık verdi.



Uğur Aydemir, sözlerinin devamında elektrik ve mazot konusunda da 2002 ile 2019 asgari ücretini karşılaştırdı.

Bu diyaloglar, Meclis tutanaklarına yansıdı.

AK Parti Grup Başkanvekil'nin ''asgari ücret'' hesabı olay oldu