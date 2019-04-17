AK Parti Grup Başkanvekil'nin ''asgari ücret'' hesabı olay oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun çay simit hesabıyla asgari ücretlilere yönelik sözleri tepki çekti.

Fisiltihaber.com'un haberine göre AK Parti’li Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı’da bir çayın 1 TL, simit fiyatının da 1 TL olduğunu belirtip “5 kişilik bir aileden yapacağım hesabı. Ak Parti kurulduğunda 2002 yılında asgari ücretli vatandaşımızın maaşı sabah, öğle, akşam çay simit almaya yetmiyordu. Şimdi asgari ücretlinin maaşı ne kadar, 2 iki bin yirmi lira. Koyduk kenara. Bir çay bir simit iki lira. Beş kişilik bir aile bir öğünde 10 lira. Günde 30 lira. Ayda ne yapar, 900 lira. 2020 lira eksi 900 lira ne yapar; demek ki 1120 lira cebinde kalıyor. Daha mı iyi daha mı kötü? Soruyorum matematik yaptık muhterem, şöyle kalk bakayım ayağa” dedi.

Dinleyenler, AK Parti’li Muhammet Emin Akbaşoğlu’nun sözlerini gülerek karışıladı.