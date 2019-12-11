AK Partili vekilden şoke eden tehdit: ''Allah'ın Yozgatlısı!''

Çankırı'da bir binanın giriş katında yaklaşık iki yıldır boş duran dükkanını PTT Kargo'ya kiralamaya çalışan AK Parti Milletvekili Salim Çivitçioğlu, yaptığı baskıdan sonuç alamayınca yetkili müdürü, "Sen ayağına kurşun mu sıkıyorsun? Nasıl olur da iki teklifle Genel Müdürlüğe öneride bulunursun? Haritada yer beğen Allah'ın Yozgatlısı" şeklinde tehdit etti.

ÇANKIRI'DA PTT'NİN KARGO HİZMETLERİ İÇİN YER ARANDI VE..

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre, kargo hizmetlerini merkez binada veren PTT Çankırı Başmüdürlüğü, gelişen iş hacmi nedeniyle kargo hizmetlerini ayrı bir adreste verme kararı aldı ve verilecek hizmete uygun olarak Kucaklama Taşı mevkiinde bir yer buldu.

Bu aşamada ise, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu devreye girerek, kendisine ait olan Pazar Pazarı bölgesindeki binanın giriş katındaki yerin PTT Kargo'nun hizmet adresi olması yönünde girişimlerde bulundu.

VEKİLDEN BÜROKRATA: "ALLAH'IN YOZGATLISI"

Bu girişim sonucunda Çankırı PTT Başmüdürlüğü genel müdürlüğe iki yerin konumlarını içeren öneride bulununca, AK Partili Çivitcioğlu yetkili müdüre telefonda, "Sen ayağına kurşun mu sıkıyorsun? Nasıl olur da iki teklifle Genel Müdürlüğe öneride bulunursun? Haritada yer beğen Allah'ın Yozgatlısı!" şeklinde konuştu.

GENEL MÜDÜRLÜK VAZGEÇTİ!

AK Parti Milletvekili Çivitcioğlu'nun boş dükkanını PTT'ye kiralama girişiminden sonra genel müdürlük, Çankırı'da hizmet birimlerini ayırma işini şimdilik askıya aldı.

Diğer yandan, milletvekili Çivitcioğlu'nun 'haritada yer beğen' tehdidiyle karşı karşıya gelen bürokratın da Çankırı'dan tayinini istediği öğrenildi.