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  4. 15 Mayıs 2018 15:03

''AK Partililerin MHP'ye oy vermesiyle CHP'ye oy vermesinin farkı yok''

AK Parti ile MHP arasında seçimler için kurulan Cumhur ittifakı için AK Parti saflarından dikkat çeken bir açıklama geldi.

''AK Partililerin MHP'ye oy vermesiyle CHP'ye oy vermesinin farkı yok''
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AK Parti Hükümeti'ne yakınlığıyla bilinen Star gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak bugünkü köşesinde AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı”na ilişkin çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

AK Parti’nin Milletvekili listesinde çok dikkatli olması gerektiğini yazan Nuh Albayrak, “Cumhur İttifakı”nın Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan bir işbirliği olduğuna dikkat çekti ve “Parlamento seçiminde her iki parti birbirinin rakibidir. Yani bir AK Partilinin oyunu MHP’ye vermesinin, Cumhur İttifakı dışındaki herhangi bir partiye vermesinden farkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın önündeki son seçim anketinin sonuçlarıErdoğan'ın önündeki son seçim anketinin sonuçları

 

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