AK Parti'nin İstanbul adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımının yapılacağı program, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan programda, 37'si AK Parti, 2'si MHP olmak üzere 39 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli ilçelerinde mevcut başkanlar yeniden aday gösterilmedi.

İŞTE AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYLARI

Adalar - Uğur Sina Şen

Arnavutköy - Mustafa Candaroğlu

Ataşehir - Mustafa Naim Yağcı

Avcılar - Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar - Abdullah Özdemir

Bahçelievler - Hakan Bahadır

Bakırköy - Ali Talip Özdemir

Başakşehir - Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa - İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş - Serkan Toper (MHP)

Beykoz - Murat Aydın

Beylikdüzü - Mustafa Günaydın

Beyoğlu - Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece - Recep Erol

Çatalca - Mesut Üner

Çekmeköy - Ahmet Poyraz

Esenler - Tevfik Göksu

Esenyurt - Hamit Öncü

Eyüpsultan - Deniz Köken

Fatih - Mehmet Ergün Turan

Gaziosmanpaşa - Hasan Tahsin Usta

Güngören - Bünyamin Demir

Kadıköy - Veli Arslan

Kağıthane - Mevlüt Öztekin

Kartal - Hüseyin Karakaya

Küçükçekmece - Aziz Yeniay

Maltepe - Kadem Ekşi

Pendik - Ahmet Cin

Sancaktepe - Şeyma Döğücü

Sarıyer - Hüseyin Coşkun

Silivri - Volkan Yılmaz (MHP)

Sultanbeyli - Ali Tombaş

Sultangazi - Abdurrahman Dursun

Şile - İlhan Ocaklı

Şişli - Gökhan Yüksel

Tuzla - Şadi Yazıcı

Ümraniye - İsmet Yıldırım

Üsküdar - Hilmi Türkmen

Zeytinburnu - Ömer Arısoy

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimlere 70 gün kaldı. Biz seçmeni, yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık.Şehri istanbul'a hizmet etmenin bedeli dünya malının tamamına değişilmez. Haliç'in yanına kokudan yaklaşılamıyordu. Ben Kasımpaşalıyım, Haliç'in yanında doğdum büyüdüm. Haliç ile beraber yaşadım. Biz ne zaman temizlemeye başladım, bugünkü Haliç oldu. 9.5 milyon metreküp çamur çıkardık. Bunu şu andakiler yapabilir miydi? Ama bunu Murat Kurum yapar.

"5 YILDA ÇEYREK ASIRLIK İRTİFA KAYBETTİ"

Bunlar temel atmama merasimi yapıyor. Sokaklarını pislik götüren, sokaklarını gecekonduların kuşattığı, yollarında yürünmeyen, her tarafı tel tel dökülen bu İstanbul fotoğrafı bizi üzmekle kalmadı. Bu görüntüyü ortadan kaldırmak için kollarımızı sıvadık. Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya çalıştık. Son 5 yılda İstanbul yeniden eski günlerini hatırlatan ihmallere maruz kaldı. 5 yılda çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. 2019'da yönetimi devralanlar icraatla değil temel atmama töreni ile işe başladılar.

İstanbul'un yol kenarlarını süsleyen dikey bahçelerini yok ederek hatalarına devam ettiler. Murat Kurum'un projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkıyorlar. Plastik kullanımının azaltılması neden kritik bir öneme sahiptir. Bunlarla ilgili en küçük bir fikirleri yok. Deprem tehdidine karşı üzerine düşen görevleri yerine getirmediği gibi bunu dalga konusu yapabiliyor. İstanbul bu zulmü, bu eziyeti, bu riyakarlığı hak etmiyor. İstanbul son birkaç yıldır yaşanması en zor yerlerden biri olarak zikredilmeyi haketmiyor. İstanbul 31 Mart'ta haketmediklerinden kurtulacak."

"BU ŞEHİRDEKİ KARMAŞAYI SONLANDIRACAĞIZ"

Öncesinde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ise özetle şunları söyledi:

"İstanbul'a söz veriyoruz, bu şehirde oluşan karmaşayı sonlandıracağız. trafik çilesini ortadan kaldırıncaya kadar, sokakları huzur ve güvenle doldurana kadar çalışacağız. İstanbulluların gündeminde olmayan hiçbir şey bizim de gündemimizde olmayacak."