AK Parti'nin tasarruf tedbirleri sözde kaldı!

Hükümetin “tasarruf” söylemi sözde kaldı. Geçen yıl 16 bakanlıktan 11’i bütçe başlangıç ödeneğini aşarken, yedek ödenekten de milyonlarca lira aktarıldı.

Her yıl bütçeye yedek ödenek de konuluyor. Bunu aktarma yetkisi ise Cumhurbaşka-nı’nda. Ayrıca idare bütçelerinden “yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden yapılan aktarmalar” bulunuyor.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre Strateji ve Bütçe Başkanlı-ğı’na göre geçen yıl yedek ödenekten Cumhurbaşkanlığı’na “mal ve hizmet alımı için” 200 milyon lira, yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden “mal ve hizmet alımı için” 1.2 milyar lira, “cari transfer niteliğindeki giderler” için 5 milyon lira, “sermaye giderleri için” 500 milyon lira aktarıldı. İçişleri Bakanlığı “sermaye transferleri” için 1.4 milyar lira yedek ödenek aldı. Geçen yıl yedek ödenekten idarelere toplamda 3.3 milyar lira aktarıldı.

Diyanet, geçen yıl 10.2 milyar lira harcadı. Diyanet’e ayrıca “yatırımları hızlandırma ödeneğinden” 10.6 milyon lira verildi. Yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden de, “personel için” 133.4 milyon lira, “mal ve hizmet alımı” için 86.2 milyon lira, “sermaye giderleri için” 17 milyon lira verildi. Çevre ve Şehircilik’e “yatırımları hızlandırma ödeneğinden” 123.5 milyon lira, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 24.4 milyon lira aktarıldı.

Üniversitelere “yatırımları hızlandırma ödeneğinden” yapılan aktarımlarda ilk sırada 36.8 milyon lira ile Marmara Üniversitesi geldi. Bunu 20’şer milyon lira ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 15 milyon lira ile Bandırma 17 Eylül Üniversitesi izledi. Bütçedeki “yeni kurulacak daire ve idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneğinden” yapılan aktarmalar kapsamında Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne 4.9 milyon lira, Türkiye Uzay Ajansı’na 1 milyon lira verildi.