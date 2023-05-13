Akşener: Hayatımda böyle bir seçime şahit olmadım

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti. Akşener, ''Şimdi gerçekten ilginç bir seçime gidiyoruz. Seçim esasında seçmenin bayramıdır, düğünüdür. Yani seçim savaş değil. İlk defa bir seçime rezil bir dille gidiyoruz. Sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir seçime şahit olmadım'' diye konuştu.

Seçime bir gün kala İYİ Parti lideri Meral Akşener, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.



Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Şimdi gerçekten ilginç bir seçime gidiyoruz. Seçim esasında seçmenin bayramıdır, düğünüdür. Yani seçim savaş değil. Siyasetçiyi tarttığı, not verdiği, kalbini fetheden siyasetçiye oy verdiği bir eylemdir. Yani seçim bir savaş değil. İlk defa bir seçime böyle bir rezil dille gidiyoruz. 30 senedir siyaset yapıyorum, hayatımda böyle bir dille sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir seçime şahit olmadım.

Muahlefetin görevi halkın avukatı olmaktır. İktidarın görevi de hizmet etmektir. Bu seçimlere giderken dikkat ederseniz milletimizin bizi destekleyen kesimine işgalci dendi. Bizlere kitapsız, dinsiz, imansız dendi. Umre istediğinize göre siz dinini seven Müslüman kadınlarsınız.

Ucube sistemin oylanacağı son seçimde Erdoğan'ı seven, oy veren kardeşlerimden oy istiyorum. Sebebi şu Erdoğan'ın olduğu son seçim. 28 Şubat'ı yaşamış kardeşinizim bugün utanmadan 28 Şubat'ın faili haline getirilen bu kardeşiniz ailesi ne düşünüyor acaba. Ben o dönem başörtülü kadınlarımızın hakkını savunurken yağlı kazığa oturtulmak istenmişim şimdi o 28 Şubat'ın faili deniyor.

Sürtük, çukur, düşük dendi. Bu dil ile seçime gidildi ve Erdoğan kazandı. Bir daha bu tuhaf sistemi değiştirme şansımız yok 5 yıl boyunca.''