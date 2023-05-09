Akşener'den Erdoğan'ın mitingindeki pankarta çok sert sözler: Her birinizi bir ana doğurdu, ayıptır

İYİ Parti lideri Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginde açılan pankartla ilgili konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Giresun'da partisinin seçim mitinginde açıklamalarda bulundu. Akşener'in gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği mitingde açılan pankartlardan biri vardı. "Karı gibi mutfaktan çıkmayan değil, arı gibi çalışan lider istiyoruz" yazılı o pankartla ilgili tepkisini dile getiren Akşener sert sözlerle yüklendi.

"KAFAYI YEDİ BUNLAR!"

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Böyle pis bir dille seçime hiç gitmedik. Kadınlara 'sürtük, 'düşük', 'çürük' dendi bu ülkede, çıt çıkmadı. En son Recep beyin İstanbul'daki mitinginde bir pankart var. Sayın Kılıçdaroğlu için deniliyor ki 'Karı gibi mutfakta duracağına arı gibi çalışan lider isteriz'.

Ayıptır, günahtır! Her birinizi bir ana doğurdu sizin be! Bu ahlaksızlıktır. Allah'ın bir kulu da o pankartı indirmedi. Bizler hem çocuklarımıza hem ailemize baktık hem tarlada çalıştık hem evde hem işte çalıştık. Neymiş adımız? Karıymış. Keşke siz birer karı olabilseniz! Kafayı yedi bunlar.

"14'ünde İnşallah 2 şey olacak. Birisi 13. cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu diğeri de başbakan Meral Akşener olacak. Sayın Erdoğan seçilse dahi 5 sene sonra seçilemez. Ondan sonra bu ucube sistemin kalkması için herhangi bir konu söz konusu olamayacak.

"Mülakat ortadan kalkacak ve inşallah gençlerimizi ortada bırakmayacağız. İhtiyacı olan ev kadınlarımıza, 18-26 yaş grubundaki gençlerimize hiçbir şart aramadan aylık 2 bin 500 TL maaş ödeyeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PANKARTA YANIT

Kılıçdaroğlu da kendisini hedef alan pankarta gönderme yaparak Twitter hesabından Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener ile birlikte mutfakta çay doldururken çekilen bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımına "Biz hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun" notunu düşmüştü.