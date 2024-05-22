Kuş gribi virüsü ilk kez bir insana bulaştı

Uzun yıllardır dünyanın başına dert olan ve bugüne kadar milyonlarca kanatlı kümes hayvanının ölümüne yol açan kuş gribi (H5N1) virüsünün ilk kez bir insanı enfekte ettiği açıklandı.

Avustralya, kuş gribi (H5N1) virüsünün ilk kez bir insanı enfekte ettiğini duyurdu.

Reuters’ın haberine göre açıklamada Hindistan’da kuş gribi virüsüyle enfekte olmuş bir çocuğun Avustralya’da tedavi edildiği ve tamamen iyileştiği belirtildi. Böylece ilk kez bir insanda kuş gribi (H5N1) enfeksiyonu doğrulandı.

Avustralya’nın Victoria eyaletinden sağlık yetkilileri çocuğun temas ettiklerinde ve çevresinde başka vaka saptanmadığını açıkladı.

Eyaletin sağlık sorumlusu Dr. Claire Looker, “Yüksek derecede patojenik kuş gribinin insanda doğrulanan ilk vakası” dedi.

Uzmanlar kuş gribi virüsünün insanlar arasında yayılmasının düşük ihtimal olduğunu düşünüyor.

KUŞ GRİBİ NEDİR?

Avian influenza yani "Tavuk Vebası" olarak bilinen kuş gribi; evcil ve yabani kanatlıların çoğunda solunum, sindirim ve sinir sistemine ait belirtilerle birlikte yüksek oranda bulaşma ve ölüm ile sonuçlanan, insanlardaki gribe benzeyen çok tehlikeli bir hastalıktır.

Kanatlılardaki kuluçka süresi 1-5 gündür.