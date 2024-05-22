Bahara veda edin; sağanak çamur yağmuru geri geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre, bahar havası yerini yeniden yağışlara bırakmaya hazırlanıyor. Türkiye bir yandan sağanak yağışların diğer yandan da toz taşınımının etkisi altında olacak. Pek çok ilimizde toz taşınımıyla birleşecek olan yağışların çamur yağmuruna dönmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri, Ankara’nın güney kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'nin hava durumu uyarıları

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

23 - 29 Mayıs tarihleri arası hava tahmin haritaları

22 Mayıs Çarşamba hava tahmin haritası

23 Mayıs Perşembe hava tahmin haritası

24 Mayıs Cuma hava tahmin haritası

25 Mayıs Cumartesi hava tahmin haritası

26 Mayıs Pazar hava tahmin haritası

27 Mayıs Pazartesi hava tahmin haritası